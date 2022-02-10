Путин обсудил с Совбезом отношения России со странами СНГ

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование механизмов в данном направлении.

«Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики – это отношения со странами СНГ на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. И еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал», – цитирует РИА Новости Путина.

«У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕврАзЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности. Последние события показывают, что вся эта работа дает положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы», – добавил российский президент.