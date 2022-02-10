Эрдоган рассказал о перенесенном коронавирусе: благодаря вакцинам выздоровел быстро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первый раз после выздоровления от коронавируса выступил перед журналистами и рассказал о своей болезни, передает ТАСС.

«После 4-5 дней болезни мои ПЦР-тесты стали отрицательными. В большей степени это произошло благодаря вакцине. Первые две прививки от коронавируса я сделал препаратом Sinovac, а в качестве бустерной дозы выбрал препарат американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech. Благодаря эффекту этих вакцин я перенес коронавирус комфортно и в короткие сроки», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что в период болезни COVID-19 не чувствовал слабости и усталости:

«Я работал в домашних условиях как по внутренним вопросам, так и по международным», - подчеркнул он.