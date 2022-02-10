Подорожали и некоторые непродовольственные товары

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в Азербайджане в январе 2022 года вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

ABC.az пишет, что в январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем рост цен наблюдался на ткани, строительные материалы, запчасти для легковых автомобилей, мебель, телевизоры, ноутбуки, стиральные машины и синтетические моющие средства в виде порошка.

Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары не произошло.