В российском регионе мигрантам запретили работать в торговле и общепите

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. Об этом, как передает "Lenta.ru", сообщается на официальном портале властей российского региона.

Согласно новому документу, иностранным гражданам запрещено работать в розничной торговле и общепите, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах, также запрещается работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Отмечается, что организациям в Калужской области дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.