Байден решил поделить хранящиеся в США миллиарды Афганистана

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время санкционировать подготовку юридического обоснования для расходования на гуманитарные цели и выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года $7 млрд афганского Центробанка, замороженных в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке после прихода к власти к Афганистане движения "Талибан". Об этом со ссылкой на заявления осведомленных о таких планах госчиновников сообщила в газета The New York Times.

Указанную сумму предполагается поделить поровну: $3,5 млрд будут направлены пострадавшим от терактов семьям, остальные средства поступят в доверительный фонд, из которого будут финансироваться мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям Афганистана. План и его детали будут, как ожидается, обнародованы в пятницу.