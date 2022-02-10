Столтенберг поднимет вопрос о морской блокаде России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Румынию поднимет вопрос блокады России в Черном и Азовском морях ради учений, передает «Европейская правда».

По его словам, Столтенберг находится в Румынии и по инициативе Украины поднимет вопрос блокирования Черного и Азовского морей для России.

«Черное море и его безопасность касаются каждого из нас. Здесь ответа одной Украины недостаточно, и мы подключили партнеров, чтобы подготовить ответные скоординированные действия», - заметил министр.