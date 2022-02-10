Гендиректор «Азеригаз» отчитался об итогах января

17:55

«В январе текущего года производственное объединение «Азеригаз» приняло 1 миллиард 183 миллиона кубометров газа. Это на 102 миллиона кубометров больше по сравнению с январем 2021 года». Об этом заявил генеральный директор «Азеригаз» Руслан Алиев, отвечая на вопросы представителей СМИ в ходе очередной акции «Открытые двери». По его словам, передача природного газа населению превысила 29 миллионов кубометров. В ходе встречи гендиректор довел до сведения представителей средств массовой информации отчет по итогам января 2022 года. Он также отметил, что если в январе прошлого года потери газа составили 8,8 процента, то в январе текущего данный показатель снизился до 6,3 процента. То есть потери удалось снизить на 2,5 процента.

Генеральный директор также представил информацию об уровне сбора платежей за потребленный газ. По его словам, в январе текущего года данный показатель составил 91 процент. Платежи за потребление газа составили 95 процентов среди абонентов из категории населения и 87 процентов среди остальных абонентов, отметил Руслан Алиев. Он также заявил, что было зарегистрировано 5 903 новых абонента. 5 639 из них относятся к категории населения. Касаясь вопроса лимита, генеральный директор отметил, что в прошлом месяце 98 процентов абонентов не превысили лимит в 1 200 кубометров. По его словам, в прошлом месяце количество абонентов, превысивших лимит в связи использования газа, составило 50 628, что составляет 2,1 процента от общего числа абонентов ПО. Также было отмечено, что в прошлом месяце в 32 селах по всей стране началось строительство газораспределительных линий. Общая протяженность проложенных газовых линий составила 13,7 километра, из которых один километр проложен в Баку.