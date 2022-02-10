Госпитализирован лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко. Об этом Ющенко заявил Интерфаксу.

Ющенко отметил, что данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.

Ющенко пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того "в последнее время у него были признаки простудного заболевания".