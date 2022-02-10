Суд принял решение в отношении Порошенко

Бывший президент Украины проходит по делу о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, он использовал свое положение на посту президента для разрыва договоров на поставку угля из ЮАР и под давлением России способствовал заключению контрактов на приобретение этого сырья у сепаратистов "ЛНР" и "ДНР".

Суд в Киеве 19 января избрал меру пресечения в отношении Порошенко. Политика отпустили под личное обязательство.