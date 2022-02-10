Скандал с флагом продолжается: В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении мэра Днепра

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра города Днепр Бориса Филатова по факту разжигания национальной вражды, сообщает ТАСС.

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и заменил его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

В Минске заявили, что, надругавшись над исторической и культурной реликвией, глава украинского города "унизил национальную честь и достоинство белорусов". "Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", - отметили в Генпрокуратуре. Противоправные действия Филатова уже квалифицированы по ч. 2 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) Уголовного кодекса Беларуси.