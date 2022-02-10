В частности, фотографии фиксируют наличие техники, присутствие которой не анонсировалось на российско-белорусских учениях «Союзная решимость -2022». Речь идет о штурмовиках Су-25, а также ракетных комплексах «Искандер» и реактивных системах залпового огня.

Вопреки ожиданиям с началом пекинской Олимпиады напряженность вокруг Украины не спала. Российские военные по-прежнему на восточной границе Украины, а агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, на которых видны крупные скопления военной техники у границы Беларуси и Украины - в окрестностях Ельска, Речицы и Лунинца.

Тем временем украинская армия в зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС проводит военные учения максимально приближенные к боевым. В западных СМИ появилась новая версия вероятного начала вооруженного столкновения между Россией и Украиной, по которой война начнется на белорусско-украинской границе с последующим вовлечением в неё Польши на стороне Киева и России - на стороне Минска.

- По оценке российских и западных экспертов, миссия президента Макрона в Москве провалилась. Чем грозит затягивание кризиса вокруг Украины?

- Берлин тоже пытается разрулить ситуацию вокруг Украины. Именно с этой целью канцлер Германии Олаф Шольц скоро полетит в Москву, а глава МИД ФРГ - в Киев. Германское правительство пытается найти решение этой проблемы, однако ход событий однозначно зависит от дальнейших действий Кремля. На сегодняшний день стягивание российских войск к украинской границе продолжается. Мы видим, что Россия концентрирует не только войска, но и боевую авиацию. Обострение продолжается и становится очевидным, что Путин не согласен с позицией Запада и, в частности, НАТО. Североатлантический альянс не готов идти на уступки и подчиняться требованиям Москвы, которая хочет вернуть ситуацию в Восточной Европе к состоянию четвертьвековой давности, когда блок НАТО и думать не мог о дислоцировании войск и техники в Польше, странах Балтии и других государствах Восточной Европы.

Неприемлемо и требование Москвы к Западу признать постсоветское пространство зоной исключительного влияния России. Понятно, что на данный момент вступление Украины в НАТО неактуально и нереально. Тем не менее страны альянса едины во мнении, что любое государство вправе выбирать себе внешнеполитического партнера. Когда руководство России говорит о своих интересах безопасности в регионе, оно имеет в виду эксклюзивную сферу влияния, что, конечно же, не новость. Как известно, Москва считает все постсоветское пространство сферой особых и привилегированных интересов РФ. Этот тезис был зафиксирован во внешнеполитической концепции РФ еще в середине 90-х годов прошлого века. В настоящее время Москва пытается интегрировать пространство бывшего СССР в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Однако такая перспектива не устраивает Украину, Грузию и Молдову, стремящихся интегрироваться в западное сообщество. Как следствие, возникли замороженные конфликты, которые в Украине грозят трансформироваться в «горячую фазу».

Пока никакого просвета в решении напряженности вокруг Украины не видно. Думаю, и Путин не отступит от своих позиций, и западные правительства не согласятся с новым разделением Европы, как это было во время "холодной войны".

- Может ли Запад пойти на компромисс только в вопросе вступления Украины и Грузии в НАТО? Ведь в обозримом будущем альянс не собирается принять их в свои ряды…

- Нет. Западные демократии скрупулезно придерживаются принципа права любого государства на полный суверенитет, территориальную целостность и выбор внешнеполитического партнера. Так что, если Запад пойдет на уступки Москве, это будет означать реанимацию доктрины Леонида Брежнева об ограниченном суверенитете восточноевропейских стран. Согласиться с Путиным в этом вопросе означало бы, что правительства Запада жертвуют своими основополагающими принципами, чего, естественно, не будет. Если обратиться к реальной политике, то мы увидим, что в последние двадцать лет Запад в целом считался с интересами Москвы, что подтверждают итоги бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда альянс не принял план по вступлению в Североатлантический союз Грузии и Украины.

В Киеве и Тбилиси говорят, что если бы тогда их приняли в НАТО или как минимум поддержали программу их поэтапного вступления, не было бы ни аннексии Крыма, ни вторжения в Донбасс. В Грузии также говорят, что если бы план действий по членству в НАТО был принят, не была бы войны 2008 года в Южной Осетии. Думаю, эта позиция Киева и Тбилиси имеет право на существование. С другой стороны, принять в НАТО две эти страны с их территориальными конфликтами и российскими войсками на неподконтрольных территориях – решение из разряда самоубийственных.

- Германия как-то выпадает из общей позиции Запада по вопросу усиления армии Украины. ФРГ не только отказывает Киеву в оружие, но и призывает делать то же самое других членов НАТО. К примеру, Берлин запретил Эстонии передавать Украине артиллерийские системы немецкого производства. А на просьбу Киева прислать зенитно-ракетные комплексы Берлин отправил в Украину… пять тысяч касок. В Киеве в ответ горько усмехнулись, а в брюссельской штаб-квартире Североатлантического блока призадумались: а не является ли ФРГ в НАТО «засланным казачком»?

- Нынешнюю позицию германского правительства резко критикуют США, Польша и другие партнеры по альянсу. Они считают, что Германия перестала быть надежным партнером, поскольку отказывается участвовать в активной военной поддержке Украины. Тут важно учесть, что Германия немало делает для оказания помощи Украине в гражданской сфере. Это касается модернизации инфраструктуры, реформ по строительству правового государства и др. Но поставки оружия для Германии - это больная тема. ФРГ тащит на своей спине ужасный груз Второй мировой войны с десятками миллионов жертв, а потому испытывает историческое чувство вины перед Россией, которую немцы по инерции отождествляют с бывшим СССР. Я и другие эксперты пытаемся объяснить нашему обществу через медиа, что Германия несет ответственность также и перед Украиной, Беларусью, странами Балтии, которые, как русские, положили на алтарь Второй мировой войны миллионы жертв. Потребуется много времени, чтобы большинство немцев поняли это. Мало осознать тот факт, что у Германии есть историческая вина перед народами Украины и Беларуси, надо еще действовать по этому принципу. Надеюсь, что когда глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит с официальным визитом Украину, она сумеет не только выслушать, но и услышать украинскую позицию. В любом случае, внешнеполитические подходы Германии устарели и не отвечает вызовам реальности.

Еще есть фактор особых исторических отношений Германии с Россией. В свое время была такая социал-демократическая стратегия Ostpolitik, которую в 70-е годы ХХ века проводил канцлер Вилли Брандт и его советник Игон Бар. Они создали теорию "изменения через сближение", на базе которой, усиливая сотрудничество и расширяя диалог с СССР, Германия пыталась добиться изменений в Советском Союзе. Примечательно, что нынешний канцлер Шольц является социал-демократом, а Германия все предыдущие десятилетия остается приверженной социал-демократическим традициям. Теперь это называется «сотрудничество во имя модернизации»: Германия продолжала экономическое сотрудничество с РФ, особенно в сфере энергетики, чтобы добиться демократических преобразований в России. Но, к сожалению, эта стратегия потерпела крах - мы не видим позитивных изменений в России, наоборот, ситуация только ухудшается, а внешняя политика Кремля становится все более агрессивной, особенно в отношении Украины и Грузии. Так что германскому правительству надо пересмотреть свою политику в отношении РФ, хотя не факт, что это произойдет. На мой взгляд, одним из элементов новой стратегии ФРГ должна стать значительно большая поддержка демократий на территории постсоветского пространства. Прежде всего я имею в виду Грузию, Молдову и Украину.

- США считают проект «Северный поток-2» политическим и делают все, чтобы газопровод не заработал. В результате Германии необходимо выбирать между экономическими выгодами от российского газопровода и политическим доверием партнеров по НАТО. Что выберет Берлин?

- Пока в политической элите ФРГ нет единой позиции по этому вопросу. Канцлер Шольц поддерживает проект "Северный поток-2", по его мнению, это чисто экономический проект. А вот глава МИД Бербок, наоборот, относится к нему критически, призывая уменьшить зависимость от российского газа. Следует признать, что Германия находится в дискомфортной ситуации. Бывшие правительства, в частности кабинет канцлера Герхарда Шредера, во многом сделали Германию зависимой от поставок российского газа. На данный момент 55 процентов потребностей в газе Германия покрывает за счет российского импорта. Если ввести в строй "Северный поток-2", эта доля возрастет. Также всем понятно, что «Северный поток-2» - это геополитический проект, который оставит Украину вне транзита газа. И Германии очень непросто найти выход из этой ситуации. К сожалению, в ФРГ, особенно в немецкой экономике, есть мощные лоббистские группы, которые поддерживают реализацию данного проекта. «Северный поток-2» достроен, осталось лишь ввести его в эксплуатацию. Лоббисты, как мантру, повторяют, что Россия - надежный партнер Германии в поставках газа. Я так не считаю. При подготовке своей научной работы я тщательно исследовала «газовую войну» 2006 года между Россией и Украиной. В том году Москва приостановила поставки газа в Украину, от чего серьезно пострадали европейские государства, в частности Польша и Италия. Так что у немцев нет оснований для иллюзий относительно надежности Москвы как стабильного экспортера «голубого топлива». Сегодня мы это видим на примере почти пустых газохранилищ, часть из которых - собственность России. Москва ясно дало понять нам, что «Газпром» их заполнит сразу же после того, как будет пущен в эксплуатацию "Северный поток-2".

- Так есть же реальные альтернативы: катарский сжиженный газ, Южный газовый коридор и другие. Почему Германия не пользуется этими возможностями?

- Постепенно приходит понимание того, что Германии нужно активно искать альтернативные источники импорта энергоресурсов. Надо диверсифицировать поступления газа на германский рынок. Хорошим примером является Польша, где построили большие терминалы для транспортировки ликвидного газа, и Варшава сегодня практически уже не зависит от российских энергоносителей. ФРГ придется обдумать свою политику в области энергетики и искать новых поставщиков газа.

- После того как Запад дал отрицательный ответ на требования России о гарантиях безопасности, некоторые политологи пришли к мнению, что с угрозой военного вторжения в Украину Кремль просто блефует…

- В Европе, особенно в Германии, боятся новой войны в Украине и делают все, чтобы отвести эту угрозу. Но опять-таки все зависит от действий российского руководства. Вполне возможно, что и сам Путин не знает, как будет действовать дальше.

- Может ли Запад полностью заблокировать Россию санкциями, включая тотальный отказ от импорта российской нефти?

- Очень хотелось бы, чтобы сценарий отношений Запад - СССР не повторился в отношениях Запад - Россия. Ничего хорошего в том, что Россия отгородится от Запада "железным занавесом" и будет жить, словно в крепости, нет и быть не может! Но Кремль и подавляющее большинство российских СМИ уже лет восемь зомбируют рядовых россиян, вдалбливая в коллективное сознание, что Запад – это враг, который угрожает России, стремится остановить ее развитие и пр. В конце концов эта политика завела Москву в тупик, из которого сегодня ей приходится искать выход. Очень надеюсь, что в итоге Москва договорится с западными правительствами и будет найден компромисс.

- Кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера выдвинули в члены совета директоров «Газпрома» на место зятя Назарбаева Тимура Кулебаева. Деликатная ситуация сложится для Германии, если Россия решит устроить в Европе энергетический кризис или вообще перекрыть подачу газа…

- Избрание экс-канцлера Шредера в совет директоров «Газпрома» стало бы грандиозным скандалом. Известно, что Шредер является лоббистом российского правительства в Германии, давно занимает ключевые посты в российских энергетических компаниях, возглавляет наблюдательный Совет в «Роснефти». Когда в 2005 году он сидел в кресле канцлера, был заключен контракт по строительству газопровода «Северный поток-1», а после отставки сразу же занял высокие позиции в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые строили эти газопроводы. Обе эти фирмы принадлежат «Газпрому». Общеизвестно, что лоббистскую деятельность Шредера оплачивает Россия. Тем не менее этот политик пользуется авторитетом в Германии и особенно в СДПГ. Резюмируя, должна признать, что Шредер до сих пор очень влиятельная персона в ФРГ.

К слову, нынешний канцлер Шольц – это бывший сотрудник Шредера. В период, когда Шредер был канцлером, Шольц занимал пост генерального секретаря СДПГ.

- Бытует мнение, что Шредер стал лоббистом России еще будучи канцлером ФРГ…

- Официально Шредер занял позицию в компаниях по строительству газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» уже после отставки. Будучи канцлером, он активно дружил с Путиным. У них были семейные встречи, они ездили друг к другу на дни рождения, проводили вместе время… Можно лишь догадываться, о чем на этих встречах они договаривались.