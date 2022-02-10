Минобороны Узбекистана опровергло информацию о покупке беспилотников в США

На днях в СМИ распространилась информация, что американская компания AeroVironment поставит в Узбекистан около 40 легких разведывательных беспилотных летательных аппаратов (беспилотники) марки RQ-20B Puma 3 AE. Данные беспилотные аппараты предназначены для ведения разведки над сушей или морем и предоставляют данные в реальном времени в виде изображения. Также отмечалось, что это входит в программу военных продаж США (FMS). Однако Минобороны Узбекистана кардинально опровергло эту информацию.

В министерстве подчеркнули, что правительство уделяет особое внимание вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники Национальной армии страны. Также там признали, что одним из лидеров в данной сфере являются именно американские производители беспилотных летательных аппаратов, ввиду чего узбекские специалисты проявляют к ним определенный интерес, однако «о приобретении БПЛА типа PUMA-RQ20 на сегодняшний день речи не идет».