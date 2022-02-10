«При посредничестве Международного Комитета Красного Креста Азербайджану были переданы некоторые останки тел, в настоящее время идет процесс идентификации». Об этом АПА сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Э.Самедов отметил, что армянская сторона передала Азербайджану останки тел в смешанном виде: «Это свидетельствует о том, что тела были захоронены в общих могилах. Останки были извлечены в основном из мест протекания грунтовых и подземных вод. Поэтому получить образцы ДНК этих останков очень сложно. На завершающем этапе будет предоставлена точная информация о количестве останков тел».

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что за последний год Армения передала Азербайджану останки 108 человек, пропавших без вести во время первой карабахской войны. Он также отметил, что в ближайшие дни готовятся передать останки еще двух тел.