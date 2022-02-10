Сияфар и Шамсия Гасымовы вместе с двумя детьми покинули Азербайджан в 2016 году. Оказавшись в Австрии Сияфар Гасымов заявил, что является активистом оппозиционной «Демократической партии Азербайджана» (лидер Сардар Джалалоглу – ред. ) и бежал из страны, опасаясь ареста.

Власти Австрии приняли решение о депортации в Азербайджан семьи Гасымовых, которые на протяжении шести лет пытались получить политическое убежище в этой стране.

Гасымовы обосновались в Нижней Австрии. Сияфар устроился работать механиком, а Шамсия поступила в один из местных университетов. Все эти годы, семья Гасымовых упорно пыталась доказать, что их подвергают политическому преследованию на родине.

Однако, на днях Федеральный административный суд Австрии в третий, последний раз отклонил просьбу Гасымовых о предоставлении политического убежища и постановил депортировать их в Азербайджан.

«Демократическая партия Азербайджана» не является реальной оппозиционной партией, работает на власти и ее членам не стоит бояться репрессий. Ни супругам, ни их детям в Азербайджане ничего не угрожает», - цитирует издание «Курьер» решение Федерального административного суда.

Подобное решение стало шоком для Сияфара Гасымова: «Мои дети австрийцы, они даже не знают азербайджанского языка. Я нашел здесь работу, мои дети посещают гимназию. У нас есть друзья среди австрийцев. Возвращение в Азербайджан будет катастрофой для моей семьи».