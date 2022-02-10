Сегодня в Баку на стадионе «ASK Арена» состоялся ответный четвертьфинальный матч Кубка Азербайджана между « Карабах ом» и «Кешля».

Встреча завершилась крупной победой агдамского клуба – 6:0. В первом матче, напомним, «Карабах» выиграл со счетом 1:0.

В сегодняшней игре в составе «Карабаха» отличились Патрик Андраде (9-я минута), Ибрахима Ваджи (17-я и 45-я), Рамиль Шейдаев (43-я, с пенальти и 84-я) и Муса Гурбанлы (79-я).

«Карабах» вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Сумгаит» - «Габала». В этом противостоянии первая игра в Сумгаите завершилась со счетом 1:0 в пользу «Габалы». Ответный матч состоится в Габале 13 февраля.

Помимо этого, завтра сыграют «Сабах» и «Нефтчи» (первая игра – 1:1), а 13 февраля также встретятся «Сабаил» и «Зиря» (первая игра - 0:4).

Возвращаясь к «Карабаху», стоит сказать, что это была последняя игра команды Гурбана Гурбанова перед поездкой в Марсель на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций с местным «Олимпиком». Игра состоится 17 февраля.