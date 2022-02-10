Азербайджан в числе самых популярных «зимних» стран для россиян
Азербайджан вошел в число самых популярных среди россиян направлений для зимовок. Такие результаты стали известны из исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», пишет «Лента.ру».
Аналитики отметили, что до пандемии коронавируса большинство россиян выбирали для зимовки Таиланд, сейчас же востребованы теплые страны ближнего зарубежья. Например, 18,7 процента туристов предпочитают Киргизию, 12,4 процента — Узбекистан, 10,1 процента — Армению.
В пятерке лидеров также названы Таджикистан (8,6 процента) и Молдавия (8,4 процента). Далее расположились Азербайджан, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.