Инцидент в матче «Спартак» - «Пюник»: армянский клуб отказался играть «11 на 11»
Сегодня состоялся товарищеский матч «Спартак» - «Пюник». Игра прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 1:1, сообщает championat.com.
На 36-й минуте полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил прямую красную карточку за то, что якобы отмахнулся от соперника, задев его лицо рукой.
Армянский клуб отказался играть второй тайм в формате «11 на 11», сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Несмотря на то, что удара локтем со стороны Промеса не было, и повтор этого мы показали тренерам «Пюника» в перерыве, армянская сторона отказалась играть 11 на 11», – сообщил Зеленов.