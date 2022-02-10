Экс-премьер-министр Г.Багратян на цифрах показал, как Армения скатывается в пропасть

«Экономический рост в 2021 году составил 5,8%. То есть в 2021 году мы даже не смогли восстановить уровень 2019 года. В 2018-2021 годах экономика страны выросла на 11,4%. Это худшие четыре года с 1994 года. Возможен ли рост ВВП на 5,8% при спаде производства электроэнергии на 0,6%? Нет. В 2021 году в сравнении с 2020 годом доходы государственного бюджета увеличились на 7,9%.

Армения находится в глубоком экономическом, правовом, социальном и военно-политическом кризисе. Об этом на своей странице в «Facebook» написал бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

Однако 91% роста было обеспечено за счет инфляции. Реальные расходы бюджета в 2021 году в сравнении с предыдущим годом уменьшились на 2,3%. За год госдолг увеличился почти на 550 млн долларов. ВВП в сопоставимых ценах (в 2020 году) увеличился всего на 640 млн долларов. Такой низкой эффективности увеличения госдолга в Армении не было последние 28 лет. Если из сумм, выплаченных в виде зарплаты и приравненных к ней средств, вычесть премии властей, то получится, что реальные доходы населения снизились более чем на 2%.

За год резервы Центрального банка уменьшились примерно на 200 млн долларов. В марте-декабре объем кредитов, предоставленных коммерческими банками, сократился на 150 млрд драмов. Нет причин радоваться и по части внешней торговли, поскольку не удается нейтрализовать долларовую инфляцию.

В 2021 году Армению покинул 73 571 гражданин. Таких темпов в XXI веке еще не было. Уровень безработицы упал не за счет новых рабочих мест, а за счет миграции безработных из страны.

В 2021 году умерло на 32,3% больше людей, чем в 2019 году. Из расчета на 100 тыс. человек было совершено 20-25 самоубийств или попыток самоубийства. Количество браков выросло на столько же, на сколько выросло количество разводов. Правонарушения в 2021 году увеличились на 14,2%, а в 2017-2021 годах – на 49%. Чем больше власти усиливают борьбу по части ДТП, тем хуже становится ситуация. Смертность на 100 тыс. жителей в Армении самая высокая среди всех стран бывшего СССР», – констатировал Багратян.