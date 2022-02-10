Отдел информации 21:06

Участие молодого грузинского саночника Сабы Кумариташвили на зимних Олимпийских играх в Пекине изначально не представляло особого спортивного интереса. Но сам факт участия Сабы на играх, по праву можно считать самой красивой историей этой Олимпиады. Издание «Спорт-Экспресс» напоминает, что Зимние Олимпийские Игры в Ванкувере 2010 года, начались с ужаса. Молодой грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился во время тренировочных заездов за пару часов до открытия Игр. Казалось бы, ничего хорошего больше не может быть в этой истории.

Но для других жизнь продолжается. Немец Феликс Лох, который в итоге победил в Ванкувере, переплавил свою медаль на две. На одной попросил выгравировать портрет Нодара. Прилетел в Грузию на поминки и подарил ее семье Кумариташвили. Все это видел Саба Кумариташвили – племянник Нодара. В 2010-м ему было девять лет. И уже тогда он решил, что должен выступить на Олимпийских играх. За себя и за Нодара. Сабе сейчас 21 год. Столько же было Нодару в Ванкувере. И Саба выступает за сборную Грузии в Пекине. В первом тренировочном заезде стартовал 17-м. Через одного, после того самого Лоха.