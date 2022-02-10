Самая чувственная история Олимпиады ради чего стоит бороться и жить
Участие молодого грузинского саночника Сабы Кумариташвили на зимних Олимпийских играх в Пекине изначально не представляло особого спортивного интереса. Но сам факт участия Сабы на играх, по праву можно считать самой красивой историей этой Олимпиады.
Издание «Спорт-Экспресс» напоминает, что Зимние Олимпийские Игры в Ванкувере 2010 года, начались с ужаса. Молодой грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился во время тренировочных заездов за пару часов до открытия Игр. Казалось бы, ничего хорошего больше не может быть в этой истории.
Но для других жизнь продолжается. Немец Феликс Лох, который в итоге победил в Ванкувере, переплавил свою медаль на две. На одной попросил выгравировать портрет Нодара. Прилетел в Грузию на поминки и подарил ее семье Кумариташвили.
Все это видел Саба Кумариташвили – племянник Нодара. В 2010-м ему было девять лет. И уже тогда он решил, что должен выступить на Олимпийских играх. За себя и за Нодара.
Сабе сейчас 21 год. Столько же было Нодару в Ванкувере. И Саба выступает за сборную Грузии в Пекине. В первом тренировочном заезде стартовал 17-м. Через одного, после того самого Лоха.
Сложно представить, с какими чувствами наблюдала за происходящим его семья. Прадедушка Сабы участвовал в проектировании первой санной трассы в Грузии, отец возглавляет национальную федерацию. Несмотря на щемящую боль после трагедии, для них было важно, чтобы вместе с Нодаром в стране не похоронили весь санный спорт, в который они вложили душу. Убеждены, что фатальная ошибка инженеров на канадской трассе не должна стать черной меткой для всех.
И участие Сабы в Пекине значит очень много. Что санный спорт в Грузии жив, что семью Кумариташвили не сломала страшная беда. Что спорт победил. А когда Саба вышел на старт, весь мир снова вспомнил про Нодара. Может быть, только ради этого и стоило провести эту странную и неоднозначную Олимпиаду.