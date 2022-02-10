Турецкая разведка разоблачила иранскую шпионскую сеть

Суд избрал в отношении задержанных, среди которых 12 граждан Турции и двое граждан Ирана, меру пресечения в виде ареста. Еще трое членов шпионской сети объявлены в розыск.

В ходе спецоперации, проведенной Национальной разведорганизацией (MIT) Турции и Стамбульским управлением безопасности, задержаны 14 подозреваемых, которые пособничали планам спецслужб Ирана по похищению иранских оппозиционных деятелей на территории Турции, сообщает "Анадолу".

По данным источников в силах безопасности, было установлено, что Ихсан Саглам, владелец оборонной компании By Saglam, и его сотрудник, гражданин ИРИ Мортеза Солтан Санджари, пытались незаконным путем вывезти иранских оппозиционеров из Турции.

Саглам и Санджари получили соответствующие инструкции от Сейедмехди Хоссейни и Али Гахраманихаджиабада, которые действовали от имени иранской разведки.

За похищение иранских диссидентов Сагламу и его сообщникам заплатили 150 тысяч долларов. За других лиц, которых планировалось захватить, сотрудники иранской разведки обещали отдельное вознаграждение.