Старая болезнь азербайджанских автомобилистов погубила гражданина Азербайджана в Германии. Непристегнутый ремень безопасности привел его к тюремному заключению в этой европейской стране. По информации немецких СМИ, полиция города Фульда начала масштабную операцию для обеспечения безопасности дорожного движения.

Накануне в 11 часов утра, полицейские остановили 38-летнего водителя грузовика, у которого не был пристегнут ремень безопасности. Мелкое нарушение должно было завершиться формальным штрафом, но дотошные немецкие полицейские решили подвергнуть водителя более тщательной проверке.

В итоге, предъявленные им румынские водительские права оказались подделкой. Водитель признался, что на самом деле является уроженцем Азербайджана, а работает в службе доставки под вымышленным именем.

Позже полицейские обнаружили его настоящий азербайджанский паспорт. Мужчине предъявили обвинения в подделке документов. Вскоре проверка анализов его крови выявила наличие следов наркотиков. По всей видимости, это не конечный список обвинений, которые будут предъявлены азербайджанцу.