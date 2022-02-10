Начальник Генштаба ВС РФ обсудил вопросы безопасности с американским коллегой

Вопросы международной безопасности стали предметом телефонного разговора начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, 11 февраля, сообщает пресс-служба министерства обороны России. В ходе телефонного разговора начальник Генштаба ВС РФ обсудил со своим американским коллегой актуальные вопросы международной безопасности.

В пресс-релизе, который опубликовал Пентагон, подчеркивается, что были затронуты темы снижения рисков и предотвращение конфликтных ситуаций между подразделениями российской и американской армии во время проведения операций.

Напомним, 11 февраля в Москве состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с главой оборонного ведомства Великобритании Беном Уоллесом. На встрече обсуждалась ситуация в Украине, борьба с международным терроризмом, а также вариант договора России с НАТО.