Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с украинской стороны военное наступление на Донбасс – невозможно и не понимает, зачем России такие «заботы» как Украина, сообщают украинские СМИ.

"У нас РФ начала войну на территории Донецкой и Луганской областей и сейчас начинает рассказывать чепуху, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области.

Еще раз вам подчеркну, мы не можем такого делать, потому что мы ответственны за гражданское население, которое там находится. И если, не дай Бог, войска пойдут в наступление, то представьте количество населения, которое может погибнуть при такой операции", - заявил Данилов.