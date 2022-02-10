Великобритания, Норвегия, Черногория, Латвия также призывают своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Черногории рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в пятницу.

«МИД не рекомендует любые поездки в Украину и призывает норвежских граждан покинуть эту страну», - сообщается на сайте министерства.

В норвежском МИД порекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за «непредсказуемой» обстановки в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны", - говорится в сообщении.

МИД Черногории призывает своих граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством Черногории в Киеве.

Великобритания призывала своих граждан немедленно покинуть Украину.

«Британия также вывозит сотрудников посольства из Киева, оно не сможет оказывать консульскую помощь», - сообщили в МИД.

МИД Латвии тоже рекомендовал своим гражданам покинуть Украину.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, внешнеполитические ведомства Японии и Южной Кореи, а также власти Нидерландов и Израиля.