Речь идет об огромной сумме – семь миллиардов долларов. Этот нестандартный ход Джо Байдена призван перебить неприятное послевкусие после поспешного и хаотичного выхода из Афганистана в августе прошлого года, а заодно уладить иски, поданные к «Талибану» и «Аль-Каиде» близкими пострадавших в теракте 9/11.

Президент Соединенных Штатов распорядился разделить замороженные резервы афганского правительства между жертвами терроризма, включая родственников погибших в атаках 11 сентября 2001 года, и гуманитарными программами в поддержку афганцев.

Правительство Афганистана имело счет в Нью-Йорке в Федеральном резервном банке, который был заморожен после того, как талибы взяли под контроль страну. Прежняя власть сбежала и перестала быть властью, новая точно правит безраздельно, но ее легитимность крайне противоречива.

Талибы попросили вернуть им деньги, но выполнить их просьбу означало бы по американским законам профинансировать терроризм, да Вашингтон и не признавал официально нынешнее руководство в Кабуле. Никакого механизма заполучить эти средства у исламистов нету, хотя экономическое положение в стране аховое, и миллиарды были бы весьма кстати.

Процесс передачи средств по юридическим искам и для гуманитарных нужд афганцев простым не будет. Среди истцов нет единого мнения, о каких суммах возмещения должна идти речь, надо понять, какую часть следует выделить на гуманитарные цели. Но само по себе решение, конечно, беспрецедентное, оно несомненно войдет в копилку позитива президента Байдена, которая в последнее время, кажется, совсем опустела. 9/11 сакральный момент в американской истории, который объединяет американцев вне зависимости от их политических убеждений. В ситуации нынешнего беспрецедентного раскола нации такие жесты играют очень важную роль.

А талибам придется поискать другие способы финансирования государства, бремя ответственности за которое они зачем-то взвалили на себя.