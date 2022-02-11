Стрельба в США: ранены 9 сотрудников полиции, 1 человек убит

Девять сотрудников полиции и местная жительница пострадали при стрельбе в американском Финиксе (штат Аризона), подозреваемый убит. Об этом сообщает телеканал Fox 10.

Отмечается, что инцидент произошел, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Когда правоохранители прибыли на место происшествия подозреваемый, по некоторым данным, вновь открыл огонь. Некоторые полицейские получили огнестрельные ранения, когда пытались перенести ребенка из дома, где происходил инцидент, в безопасное место.

Позднее полиция отметила, что ситуация с забаррикадировавшимся и ранившим пятерых полицейских человеком в Финиксе разрешилась, угрозы для населения нет.