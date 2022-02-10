Российские регионы отказываются принимать «соотечественников» из стран СНГ

В России заговорили о провале программы переселения соотечественников. Из программы первой вышла Калужская область, губернатор которой Владислав Шапша считает, что это решение «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».

Отметим, что возможностями этой программы активно пользовались и жители северных районов Азербайджана, которые переезжали жить в Россию.

По информации российских СМИ, за 14 лет по программе переселения в область прибыло более 90 тысяч соотечественников. В первые годы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80%.

К 2022 году доля представителей славян снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Южного Кавказа.

По факту эта громко названная программа добровольного переселения соотечественников – является лишь программой привлечения трудовых кадров. То есть, сама возможность переезда в Россию для соотечественника зависит от участия того или иного региона в программе, наличия квот на необходимых специалистов.

Российские регионы воспринимают эту программу как нагрузку на бюджет, и неохотно занимаются взаимодействием с реальными соотечественниками.