Президент Туркменистана объявил о намерении передать управление «молодым руководителям»

«Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности Президента Туркменистана. Одновременно я исполняю обязанности Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председателя Государственного совета безопасности, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана».

Далее глава государства сказал, что два года назад достиг возраста пророка и пришел к непростому решению.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как Председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область», – цитирует президента ТДХ.