В Баку автомобиль сбил насмерть сотрудницу ресторана фото; видео
В Сабаильском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. ДТП зафиксировано перед Площадью Государственного флага, сообщает АПА.
Асланова Севиндж, 1976 г.р., выйдя из ресторана "Мангал стейк", где она работала, попыталась перейти дорогу на участке, не предусмотренном для передвижения пешеходов. В этот момент ее сбил автомобиль марки Chevrolet, управляемый Алиевым Мурадом, 1998 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Водитель задержан. По факту в Управлении полиции Сабаильского района проводится расследование.