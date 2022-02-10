Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:59

В последние годы все отчетливей видна последовательность, с которой в Азербайджане проводятся реформы в социальной сфере. Особенно это заметно по возрастающему объему средств, выделяемых государством на вопросы социального развития. Именно так вкратце выглядел комментарий Министерства труда и социальной защиты населения для haqqin.az, объективность которого подтверждает последовательный и устойчивый характер социальных реформ. Так, в 2019 году зарплата и социальные выплаты в Азербайджане возросли в среднем на 100 и более процентов. Были учреждены новые виды соцобеспечения, стипендий, пособий. Для обеспечения возросших объемов социальных выплат из бюджета только в качестве дополнительных государственных средств было выделено три миллиарда манатов.

В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, темпы и финансирование социальных реформ многократно возросли. Чтобы предотвратить отрицательное воздействие пандемии на занятость и материальное обеспечение населения, был оперативно реализован целый комплекс программ социальной поддержки с заложенным в основу значительным финансовым грузом. В результате, с начала 2020 года, учитывая заметный рост заработных плат, была произведена индексация пенсий, охватившая в целом 1,1 миллиона человек, составивший в 2020 году 16,6, а в 2021-м – 11,4 процента. 2021 год в Министерстве труда и социальной защиты населения характеризуют, как «послевоенный». Уже в начале 2021 года стипендии для семей шехидов, инвалидов войны были повышены на 60 процентов, были учреждены новые виды стипендий. Таким образом, за последние три года на обеспечение социальной политики только из государственных средств было выделено 6 миллиардов манатов. Как сообщили haqqin.az в министерстве, за последние три года социальные выплаты в Азербайджане выросли в среднем в 2-2,5 раза. В том числе, минимальная зарплата – в 2,3 раза, минимальная пенсия – в 2,2 раза, средняя пенсия – на 60 процентов. Расходы на пенсии, пособия, стипендии, а также адресные государственные пособия возросли на 60 процентов до 2,4 миллиарда манатов в год, составив в общей сложности 6,4 миллиарда манатов. Средняя зарплата увеличилась на 37 процентов, медиальная зарплата – на 74 процентов, число трудовых договоров возросло на 30 процентов или, примерно, на 400 тысяч, фонд зарплаты за указанный период увеличился на 92 процента, а в прошлом году – на 6,4 процента.