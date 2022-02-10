Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:10

Последствия 44-дневной войны, приведшие Армению к полной капитуляции, а также формирование новых стратегических реалий в регионе давали независимым наблюдателям все основания полагать, что официальный Ереван понимает – реальной альтернативы миру с Азербайджаном у него нет. Увы, Армения по-прежнему остается глуха к призывам начать, наконец, переговоры об окончательном мире, которые официальный Баку настойчиво повторяет больше года, подчеркивая при этом, что терпение Азербайджана не безгранично. Как известно, главным условием для начала мирных переговоров, в том числе, для процесса определения границ, закрепленное в международной дипломатической практике, является признание сторонами территориальной целостности друг друга с предъявлением взаимных дипломатических нот.

В случае с Арменией это означает, что Ереван должен официально заявить, об отсутствии каких-либо претензий на территорию Азербайджана, в том числе, на административное пространство бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, после чего предоставить дипломатическую ноту о признании территориальной целостности Азербайджана в рамках границ, признанных ООН. Вместо этого руководство Армении продолжает демонстрировать в вопросе противоречивые, а подчас, просто неадекватные подходы. К примеру, премьер-министр Никол Пашинян, как правило, периодически подтверждает в своих выступлениях готовность Армении начать с Азербайджаном переговоры и по определению границ, и по достижению мирного соглашения. Он также открыто признает, что мирное соглашение с Азербайджаном имеет для Армении жизненно важное значение. Но едва лишь речь заходит о необходимости сделать первый шаг на пути к миру и взаимно признать территориальную целостность двух государств, как Пашинян тут же заявляет, что Армения и Азербайджан уже сделали это тридцать лет назад, в 1991 году.

Что имеет в виду Пашинян? На какой документ ссылается? Как в 1991 году, в разгар войны в Карабахе, Армении удалось подписать такой документ? И даже если допустить, что он существует, почему Армения не прекратила войну, а продолжала держать под оккупацией азербайджанские территории? Все дело в том, что Пашинян ссылается на Алматинское заявление 1991 года о целях и принципах Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором и вправду было прописано, что Азербайджан и Армения признают границы друг друга. Однако, согласно тому же Алматинскому документу, «вопрос Нагорного Карабаха» оставался тогда нерешенным. Другими словами, Пашинян утверждает, что Армения давно уже признала территориальную целостность Азербайджана, правда… без Нагорного Карабаха! Характерно, что этот «козырь» Пашиняна, являющийся по сути чисто спекулятивной трактовкой международного права, не воспринимают всерьез даже в самой Армении.

В редакции haqqın.az детально ознакомились с текстом Алматинской декларации, на которую, судя по всему, Пашинян возлагает последние надежды. Напомним, что этот документ, в котором в общих чертах декларировались неприкосновенность границ и уважение государств СНГ к территориальной целостности друг друга, был подписан не только Азербайджаном и Арменией, но и представители всех постсоветских республик республики, кроме Грузии и стран Балтии. Причем, как заявил сам Пашинян, Армения признала в этом документе (хотя и косвенно) принятые на международном уровне границы Азербайджана. О том, что Армения, оккупировав впоследствии семь районов Азербайджана, нарушила свои же обязательства, Пашинян благоразумно умалчивает. Следует напомнить, что попытки рассматривать вопрос территориальной целостности Азербайджана отдельно от Нагорно-Карабахского региона предпринимались в Армении и раньше. Бывшие руководители этой страны, к примеру, утверждали, что после распада СССР Нагорно-Карабахская автономная область, как, собственно, и Азербайджан с Арменией, «воспользовался правом на самоопределение», следовательно, данный регион «никогда не был частью нынешней Азербайджанской Республики». Сегодня, ссылаясь уже на Алматинское заявление членов СНГ, Никол Пашинян вновь пытается подсунуть мировому сообществу эту демагогическую трактовку, не имеющую ни юридической силы, ни логической основы. Хотим напомнить премьер-министру Армении (хотя не сомневаемся, что он знает это и без юридической консультации сотрудников haqqın.az): когда государство становится членом Организации Объединенных Наций, то, согласно нормам международного права, его границы априори становятся официально признанными. Так вот, в 1992 году, когда Азербайджан был принят в ООН, Нагорный Карабах считался неотъемлемой частью его территории. А в 1993 году в резолюциях Совета Безопасности ООН за номерами 853, 874 и 884, принятых в связи с бывшим конфликтом, открыто использовалось выражение «Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики».

Совет Безопасности ООН является высшим органом в международных отношениях, и именно его решениями следует руководствоваться при политико-правовом анализе. Если продолжить анализировать не демагогическую, а правовую базу бывшего конфликта, то следует обратить внимание на такой важный документ, как решение состоявшегося в 1996 году Лиссабонского саммита ОБСЕ, в котором Нагорный Карабах был однозначно признан составной частью Азербайджана. В Хартии европейской безопасности, принятой на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году, также отмечалось значение принципа территориальной целостности. В дальнейшем практически все международные организации приняли десятки официальных документов, в которых отмечалась принадлежность Карабаха Азербайджану. Таким образом, любые попытки руководства Армении найти или реанимировать международные документы, резолюции или заявления, в которых бывший Нагорно-Карабахский регион рассматривается в отрыве от Азербайджанской Республики, или подвергается сомнению территориальная целостность Азербайджана – затея абсурдная, контрпродуктивная и, в определенном смысле, опасная. Практика бесконечного затягивания времени и забалтывания основной повестки дня со всей очевидностью доказывает нежелание руководства Армении мириться с реальностью, сложившейся в регионе после победоносной 44-дневной войны. Следует также добавить, что все государства СНГ за исключением, естественно, самой Армении, которые подписали в 1991 году Алматинское заявление, неоднократно заявляли, что бывший Нагорно-Карабахский регион – это территория Азербайджана, поддерживая тем самым территориальную целостность нашей страны. К примеру, президент России Владимир Путина в интервью телеканалу “Россия 1” после подписания 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления, объяснил, почему ОДКБ не помогла Армении в 44-дневной войне.