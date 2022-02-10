Азербайджан, Иран и Туркменистан готовят новый газовый договор

Азербайджан, Иран и Туркменистан могут расширить сотрудничество в вопросе своповых поставок газа, имеются новые предложения по увеличению объема поставок, заявил посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде. Об этом сообщает «Туран» со ссылкой на Государственную телерадиокомпанию «Вещание Исламской Республики Иран».

Как сообщалось, Азербайджан, Иран и Туркменистан в ноябре 2021 года подписали соглашение об обмене газом (своп).

«Перспектива этого проекта видится успешной, есть даже предложения по увеличению объема поставок газа, и переговоры в этом направлении постоянно ведутся соответствующими ведомствами. Есть новые инициативы по укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества в области поставок газа, и в настоящее время проводится их оценка», - сказал Ализаде.

Посол выразил надежду, что этот проект принесет пользу не только трем сторонам, «но и будет плодотворным и регионального сотрудничества».

Как сообщалось ранее, Иран в начале 2022 года приступил к транспортировке газа, полученного из Туркменистана, в Азербайджан, в соответствии с трехсторонним своповым соглашением. Ежесуточный объем поставок составляет свыше 4 млн кубометров. В целом, договор предусматривает поставку в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.