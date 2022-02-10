Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

В то же время, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может предпринять наступательные военные действия или попытаться разжечь конфликт внутри Украины уже на следующей неделе, до завершения зимних Олимпийских игр в Пекине.