Bloomberg назвал дату вторжения России в Украину кремль ответил
Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.
В то же время, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может предпринять наступательные военные действия или попытаться разжечь конфликт внутри Украины уже на следующей неделе, до завершения зимних Олимпийских игр в Пекине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления американских официальных лиц о том, что Россия в ближайшее время вторгнется в Украину. Слова Захаровой приводит ТАСС.
«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформации и угрозы – излюбленный метод решения собственных проблем», - заявила представитель российского МИД.
По ее словам, каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей, а весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя.