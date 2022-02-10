Джавид Гурбанов обсуждает с Россией технологические решения

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов рассказал о широкомасштабных строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, и дал подробную информацию о новых железнодорожных линиях, говорится в сообщении пресс-службы АЖД.

На встрече состоялось обсуждение вопросов электрификации железнодорожной линии Баку – Дербент в рамках Международного транспортного коридора Север – Юг, финансировании работ по переводу линии Баку – Ялама с постоянного тока на переменный и сроках завершения работ на этой линии. В связи с этим российской и азербайджанской сторонами рассмотрены правила синхронизации работ, а также обмен информацией о ходе текущих действий и принятии технологических решений.

Как передает АЖД, Сергей Павлов отметил, что сотрудничество в сфере грузоперевозок с АЖД будет и далее расширяться, а возможности для привлечения новых грузов будут еще больше увеличиваться.