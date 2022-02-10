Названы причины частого заражения детей «омикроном»

Хорошев назвал причиной частого заражения детей "омикроном" отсутствие у них "человеческой протеазы" – фермента TMPRSS2. Он объяснил, что предыдущие штаммы для проникновения в клетки должны были не только встретиться с ангиотензинпревращающим ферментом АПФ2, но и использовать TMPRSS2, который есть у взрослых. Однако "омикрону" протеаза не требуется, поэтому он легче заражает детей.

Врач-невролог Павел Хорошев и гендиректор компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявили, что дети стали чаще болеть омикрон-штаммом коронавируса. В интервью Ura.ru медики объяснили, с чем может быть связана такая тенденция.

"Новому штамму "омикрон", это касается и первого варианта, и стелс-варианта, который именуется BA.2, эта протеаза уже не нужна. Благодаря этому он может легко соединяться не только с ангиотензинпревращающим ферментом взрослых, но и с АПФ2 у детей", - подчеркнул врач.

Невролог добавил, что АПФ2 очень важен для клеток, поскольку участвует в обмене аминокислотами и регуляции тонуса в сосудах. "Абсолютное большинство клеток имеет АПФ2. Это касается и нейронов", - заключил он.

Высокую заболеваемость "омикроном" среди детей Крючков объяснил ростом вирусовыделения – на единицу времени увеличилось количество выделяемых частиц, которые стали заражать менее восприимчивых детей. Второй момент – нынешняя популяция детей в среднем является менее иммунной, чем популяция взрослых. Взрослые вакцинируются и болели более активно, соответственно, дети оказываются восприимчивыми именно сейчас", - подчеркнул Крючков.