В Киеве утвержден план эвакуации населения: разворачиваются силы для обороны города
Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения. Об этом сообщает сайт администрации столицы Украины со ссылкой на мэра Виталия Кличко.
«В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера.
«Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева», - рассказал Кличко.
Объекты критической инфраструктуры перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации, а предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью при отсутствии мобильной связи и интернета, указывает столичное руководство.
«Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ», - отметил Кличко.