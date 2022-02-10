В Баку стартует Кубок мира

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартует Кубок мира по прыжкам на батуте.

В соревновании примут участие 63 спортсмена и спортсменки из 13 стран. Сегодня пройдет квалификация в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин, а также в синхронных прыжках. Выступления начнутся в 11:15. Завтра пройдут финалы.

Азербайджан на Кубке мира представит Сельджан Махсудова.