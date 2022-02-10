В Баку стартует Кубок мира
Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартует Кубок мира по прыжкам на батуте.
В соревновании примут участие 63 спортсмена и спортсменки из 13 стран. Сегодня пройдет квалификация в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин, а также в синхронных прыжках. Выступления начнутся в 11:15. Завтра пройдут финалы.
Азербайджан на Кубке мира представит Сельджан Махсудова.
В нашей стране прыжки на батуте начали развивать с 2013 года. Кубок мира по этой гимнастической дисциплине проводится в Баку в пятый раз.
Среди участников нынешнего соревнования такие спортсмены, как белорусы Владислав Гончаров (олимпийский чемпион Рио-2016, чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, победитель Европейских игр), Иван Литвинович (олимпийский чемпион Токио-2020) и Олег Рябцев (5-кратный чемпион мира и Европы), россиянка Яна Лебедева (серебряный призер чемпионата мира-2021, чемпионка Европы-2021), шведка Лина Съеберг (3-кратная чемпионка мира и чемпионка Европы), австрийская спортсменка Бенни Визани (бронзовый призер Юношеских Олимпийских игр), представительница Грузии Люба Головина (серебряный призер Евроигр).
В связи с ограничениями, связанными с пандемией, Кубок мира пройдет без зрителей.