Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 09:26

В последние дни все разговоры так или иначе связаны с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а точнее, с освобождением от занимаемой должности её президента, Ровнага Абдуллаева. Пересуды разные, но в итоге сводятся к тому, что бывшего главу SOCAR ждут крупные неприятности, а его назначение на должность заместителя министра экономики – всего лишь дымовая завеса, которая скрывает готовящуюся проверку в Госнефтекомпании. Сразу отметим, что такого рода обывательские суждения сопровождают, как правило, любую значимую кадровую перестановку в стране, к чему все мы давно привыкли. Но в данном случае речь идет об уже бывшем президенте SOCAR – крупнейшей азербайджанской компании, брендом с мировым именем, своеобразном «государстве в государстве», которое находится в постоянном фокусе общественного внимания. Правда, если официальные сообщения о Ровнаге Абдуллаеве были неизменно связаны с новыми достижениями в нефтегазовой сфере и успехами в экспорте углеводородов, то за кулисами официоза, в соцсетях, его нередко называли коррупционером, казнокрадом и т.д.

Так кто же Ровнаг Абдуллаев на самом деле? По специальности он строитель, начал трудовую деятельность с легендарных «Нефтяных камней», за короткий срок стал заведующим трестом «Каспморнефтегазстрой», о котором довольно часто писали в азербайджанских и зарубежных СМИ. Тем не менее, когда в марта 2003 года, распоряжением президента Азербайджана, Абдуллаев был назначен на должность директора нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, многие сомневались: сумеет ли пусть даже передовой строитель справиться с руководством крупнейшего в стране НПЗ? Ведь это очень специфическая работа. Но и на новой должности Ровнаг Абдуллаев проявил себя умелым руководителем, способным даже в самых трудных ситуациях принимать смелые и неординарные решения. С первых же дней его руководства НПЗ всем стало ясно – пришел свой человек! А после того, как спустя всего два года Абдуллаев был назначен президентом SOCAR, все ахнули. Было на самом деле непросто представить Ровнага на посту, который ему передал Натик Алиев – опытнейший нефтяник, яркая личность и прекрасный человек. Тем не менее, и Натик Алиев, занявший должность министра энергетики, и глава государства, Ильхам Алиев, отдавший не один год жизни работе в SOCAR, не сомневались – Ровнаг не подведет. И он не подвел.

Приход Абдуллаева в SOCAR был ознаменован началом мощного притока в страну нефтедолларов. На фоне внушительных и стабильных поступлений валюты, Ильхам Алиев обратился к руководителям министерств и ведомств с призывом не бояться тратить деньги на экономическое и социальное развитие страны. «Деньги есть, - говорил президент. – Теперь надо засучить рукава и работать, навёрстывать упущенные возможности». Не все руководители поняли тогда суть призыва главы государства, со многими по ходу повышения темпов экономического роста пришлось расставаться. Но все были едины в одном – локомотивом мощного ускорения Азербайджана стал SOCAR. Да, Ровнаг Абдуллаев оказался в нужном месте и в нужное время. Он сумел по-хозяйски использовать нефтедоллары, которые направил на дальнейшее развития своей отрасли и довел техническое оснащение SOCAR до уровня мировых гигантов нефтехимии. Кроме того, именно Абдуллаев был инициатором создания дочерней компании SOCAR Trading, которая сегодня известна в мире, пожалуй, даже больше, чем ее учредитель. Начав с продажи на мировых рынках азербайджанской нефти и нефтепродуктов, компания Socar Trading не только закрепила свое присутствие во всех сферах страны и на всех маршрутах, но и создала свои дочерние компании – Socar Trading Singapore Pte Ltd (Сингапур), Socar Trading (Северная Америка) LLC, Socar Trading (Канада) Ltd. О еще одной дочерней компании SOCAR-Turkey, сегодня вообще ходят легенды. Прекрасный офис в престижном районе Стамбула (небоскреб в Вади Стамбул) – визитная карточка Госнефтекомпании в братской Турции. А за ней – множество крупнейших дочерних компаний и производственных предприятий, перечисление которых заняло бы слишком много места.

Достаточно отметить, что, благодаря деятельности Turkey, SOCAR является сегодня крупнейшим инвестором в турецкую экономику, объем её вложений приближается к 20 миллиардам долларов. На столь впечатляющем фоне не очень заметны относительно небольшие дочерние компании в Грузии, Украине и в других странах. Но это вовсе не значит, что SOCAR работает исключительно на экспорт. Компания немало сделала и в Азербайджане. Достаточно назвать реконструкцию НПЗ имени Гейдара Алиева и других заводов, создание сложной системы трубопроводов, сооружение нефтегазовых скважин… Все эти очевидные успехи по достоинству оценивались руководством страны. Помнится, когда работа ПО «Азеригаз» находилась на грани развала, президент Ильхам Алиев передал его на баланс SOCAR. И сегодня «Азеригаз» – одно из ведущих предприятий Азербайджана. То же самое произошло и с ПО «Азерхимия» – крупнейшим в прошлом производственным объединением, которое из полу обанкроченного, убыточного предприятия SOCAR превратил в крупнейшего азербайджанского экспортера в ненефтяном секторе. И всем этим руководил Ровнаг Абдуллаев. Помнится, как шестнадцать лет назад неизвестный широкой публике человек переминался с ноги на ногу в центре одного из залов Бакинского развлекательного центра. Это был первый «выход на люди» нового президента SOCAR. Но стоило только начаться деловой части церемонии, на которой обсуждался вопрос реструктуризации кредита SOCAR на сотни миллионов долларов, взятого у консорциума иностранных банков, как Абдуллаев сразу стал похож на бойца, готового ринуться в схватку. И всем присутствовавшим тогда стало ясно – этот человек не только знает свое дело, он знает, как в этом деле побеждать.