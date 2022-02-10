В Кремле заявили о неактуальности Мюнхенской конференции

«Мюнхенская конференция востребована для многих, но становится клубом одной точки зрения по причине потери объективности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность.

«В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где всё-таки сталкиваются разные точки зрения, по-прежнему», - добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в своей речи в Мюнхене в 2007 году ставил вопрос о приближении НАТО к российским границам, ответа на него все еще нет.