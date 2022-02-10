Associated Press: Госдеп планирует объявить об эвакуации посольства в Киеве

Госдепартамент США планирует объявить в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве, передает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

«Официальные лица США заявляют, что Госдепартамент планирует объявить в начале субботы, что все американские сотрудники посольства в Киеве должны будут покинуть страну в преддверии опасного российского вторжения», - говорится в сообщении агентства.

По словам источников издания, ограниченное число американских дипломатов может быть переведено на запад Украины, к границе с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.