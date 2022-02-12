В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента
«Внеочередные выборы президента Туркмении состоятся 12 марта этого года». Об этом заявил помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев, передает РИА Новости.
Накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.
Как сообщили туркменские СМИ, «в данной связи председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана».