На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района города Баку.

На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска ведомства. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов временно был ограничен доступ посторонних лиц на территорию.

В ходе осмотра территории были обнаружены пригодные для боевого применения одна ручная граната Ф-1, один запал гранаты М-75, одна дымовая мина ДМ-11 и 60 патронов различного калибра.

Боеприпасы вывезены с территории для обезвреживания. В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.