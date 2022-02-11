Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:57

Украина получит от Великобритании противокорабельные ракеты, с помощью которых украинский флот рассчитывает противостоять России в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. В России весело обсуждают оговорку главы британской дипломатии Лиз Трасс о суверенитете над Ростовской и Воронежской областями, а также восхищаются жесткой оценкой Сергея Лаврова диалога Россия-Великобритания по украинской теме: «Разговор немого с глухим». Но реальная позиция Лондона не оставляет Москве места для смеха. С администрацией Байдена понятно – в Вашингтоне откровенно пытаются уйти от ответственности. То они делают невнятные заявления – сначала о том, что «Россия увидит невиданные санкции», а затем о том, что «санкции будут ограниченными в случае ограниченной военной операции России». То начинают аппаратные интриги, назначая на это «расстрельное направление» Камалу Харрис, которая возглавит делегацию США на Мюнхенской конференции по безопасности с практически нерешаемой задачей – добиться какого-то сплочения стран НАТО вокруг позиции США по Украине.

То пугают весь мир «достоверными сценариями войны», пугаясь от этого сами. Словом, правая рука там не знает, что делает левая, демонстрируя невиданное ранее падение интеллектуального уровня публичных политиков. Иллюзии Киева об американской помощи развеяны, о чем свидетельствует недавняя пресс-конференция украинского президента, на которой он прямо обвинил Байдена в брехне и заявил, что он, Зеленский, «не из тех президентов, которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они есть». Так в отношении США не выражались даже при «пророссийском» Януковиче, что впрочем, вполне объяснимо. Разыгранный администрацией Байдена спектакль под названием «Путин вот-вот нападет на Украину» только за неполный январь 2022 года обошелся экономике Украины в 1,5 миллиарда долларов. Что, между прочим, составляет 5% ее золотовалютных резервов. Иностранные инвесторы в пожарном порядке сбрасывают украинские ценные бумаги. Логика – житейская. Никто не будет вкладываться в страну, которая не сегодня завтра будет оккупирована. А ведь именно этот сценарий озвучивают с подачи США западные медиа и политики который месяц.

А в это время Лондон ведет себя совершенно по-другому. Британская внешняя политика словно помолодела на сотню лет и начала действовать так, как действовала на пике могущества, когда «над Империей не заходило солнце». В кратчайшие сроки создан военно-политический альянс Великобритания-Польша-Украина и ведутся закрытые переговоры о возможном вхождении в него Турции, а также трех государств Балтии. В Украину потоком идут военные грузы, а британские спецназовцы ведут интенсивную подготовку украинских военнослужащих по ключевым боевым навыкам. Лондон выделил 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на развитие военно-морских сил Украины. Британия также взяла шефство над азовско-черноморским регионом и развитием военно-морского флота Украины. И, наконец, Москве был послан недвусмысленный сигнал: «Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины».