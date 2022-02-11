В Баку задержан таксист-педофил

В Хазарском районе столицы задержан подозреваемый в сексуальных домогательствах по отношению к трем несовершеннолетним девочкам таксист. Об этом haqqin.az сообщили в МВД Азербайджана.

Отмечается, что с февраля 2021 года житель поселка Шаган Э.Джамалов на своем автомобиле совершал действия сексуального характера по отношению к трем девочкам – 8, 9 и 12 лет – которых он развозил в школу.

В ведомстве отметили, что Э.Джамалов задержан и передан следствию. По факту ведется расследование.