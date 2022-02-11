Посольство России в Киеве опровергло сообщение об отъезде дипломатов

«Российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины». Об этом в субботу сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

«Мы продолжаем свою работу», - заявил представитель российского посольства в Украине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители посольства в Украине были эвакуированы в Россию.

Напомним, что в последнее время дипломатические посольства различных государств, расположенные в Украине, сообщают об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации в Украине.