Эльман Рустамов: высокие цены на нефть – поддержка курса маната

«Высокий уровень цен на нефть на мировых рынках, конечно, является серьезной поддержкой для курса маната». Об этом в интервью Report заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, цена на нефть оказывает непосредственное серьезное влияние на платежный баланс страны и на текущие счета, однако пока неизвестно, насколько долго это будет продолжаться».

Глава ЦБ отметил, что ведущие международные организации повысили прогнозы по цене на нефть в этом году.

«По крайней мере, в условиях сегодняшней неопределенности, прогнозы охватывают только текущий год. Мировая экономика сейчас переживает сильную турбулентность. Ожидается, что Федеральная резервная система США, ведущие мировые центральные банки предпримут шаги по ужесточению монетарной политики», - подчеркнул Эльман Рустамов.