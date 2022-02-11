Эльман Рустамов: высокие цены на нефть – поддержка курса маната
«Высокий уровень цен на нефть на мировых рынках, конечно, является серьезной поддержкой для курса маната». Об этом в интервью Report заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.
По его словам, цена на нефть оказывает непосредственное серьезное влияние на платежный баланс страны и на текущие счета, однако пока неизвестно, насколько долго это будет продолжаться».
Глава ЦБ отметил, что ведущие международные организации повысили прогнозы по цене на нефть в этом году.
«По крайней мере, в условиях сегодняшней неопределенности, прогнозы охватывают только текущий год. Мировая экономика сейчас переживает сильную турбулентность. Ожидается, что Федеральная резервная система США, ведущие мировые центральные банки предпримут шаги по ужесточению монетарной политики», - подчеркнул Эльман Рустамов.
По мнению главы Центрального Банка, это имеет отношение и к ценам на нефть.
«Поэтому, предлагаю подождать. Однако прогноз высоких цен на нефть в этом году уже подтвержден Международным валютным фондом и рядом институтов. Эта цена значительно выше той, которую мы заложили в государственном бюджете. То есть, у нас появятся дополнительные валютные резервы», - заключил Рустамов.