Праздник – это всегда торжественные церемонии и интервью высокопоставленных чиновников. Отчеты об успехах вверенных им ведомств, обещания укрепить, углубить и развить на пути стремительного восхождения к сияющим вершинам. Традиция не самая плохая, главное здесь – не перегнуть палку и помнить, «как слово наше отзовется». Получается не всегда, во всяком случае – не в этом году.

В честь своего профессионального праздника сотрудники посольства России в Иране возложили цветы к памятнику Александру Грибоедову, дипломата и классика русской литературы, убитого в Тегеране. Это мероприятие происходит ежегодно и интереса в иранских СМИ никогда не вызывало – но не в этот раз. Несколько иранских медиа, что примечательно – близких к реформаторским кругам и оппозиционных нынешнему президенту Ибрагиму Раиси – внезапно решили возмутиться.

Суть в том, что в Иране Грибоедова считают автором Туркманчайского мирного договора, к которому сами иранцы относятся как к национальному позору. И хотя речь идет о XIX веке – воспоминания до сих пор болезненные. А в этом году почему-то особенно.

«Непонятно, какую именно цель преследовал посол, пытаясь разрушить отношения Ирана и России и спровоцировать общественное негодование. Однако очевидно, что эти действия нужно расценивать, как выходящие за рамки хороших отношений двух правительств и устойчивых связей руководящих органов обоих государств», - так оценили некоторые иранские авторы традиционное возложение цветов на территории посольства, где, собственно, памятник-то и расположен.

Ключ к разгадке «общественного возмущения» достаточно прост: мышление иранских реформаторов зациклено на том, что налаживать отношения можно только либо с Западом – либо с Россией и Китаем, третьего не дано. У Раиси получается с Россией – нужно подставить ему ногу, дескать, власти ради налаживания ирано-российских связей сносят от Москвы всяческие унижения.