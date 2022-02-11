Где заканчивается дипломатия и начинается фарс громкие скандалы в Тегеране и Москве
День дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, не обошелся без скандальных заявлений.
Праздник – это всегда торжественные церемонии и интервью высокопоставленных чиновников. Отчеты об успехах вверенных им ведомств, обещания укрепить, углубить и развить на пути стремительного восхождения к сияющим вершинам. Традиция не самая плохая, главное здесь – не перегнуть палку и помнить, «как слово наше отзовется». Получается не всегда, во всяком случае – не в этом году.
В честь своего профессионального праздника сотрудники посольства России в Иране возложили цветы к памятнику Александру Грибоедову, дипломата и классика русской литературы, убитого в Тегеране. Это мероприятие происходит ежегодно и интереса в иранских СМИ никогда не вызывало – но не в этот раз. Несколько иранских медиа, что примечательно – близких к реформаторским кругам и оппозиционных нынешнему президенту Ибрагиму Раиси – внезапно решили возмутиться.
Суть в том, что в Иране Грибоедова считают автором Туркманчайского мирного договора, к которому сами иранцы относятся как к национальному позору. И хотя речь идет о XIX веке – воспоминания до сих пор болезненные. А в этом году почему-то особенно.
«Непонятно, какую именно цель преследовал посол, пытаясь разрушить отношения Ирана и России и спровоцировать общественное негодование. Однако очевидно, что эти действия нужно расценивать, как выходящие за рамки хороших отношений двух правительств и устойчивых связей руководящих органов обоих государств», - так оценили некоторые иранские авторы традиционное возложение цветов на территории посольства, где, собственно, памятник-то и расположен.
Ключ к разгадке «общественного возмущения» достаточно прост: мышление иранских реформаторов зациклено на том, что налаживать отношения можно только либо с Западом – либо с Россией и Китаем, третьего не дано. У Раиси получается с Россией – нужно подставить ему ногу, дескать, власти ради налаживания ирано-российских связей сносят от Москвы всяческие унижения.
Отсюда – постоянные обиды и даже теории заговора, согласно некоторым из которых именно Россия и Путин развалили ядерную сделку. По целому ряду причин: от зависти Москвы к успешным продажам иранской нефти на мировых рынках – до банального «русские нас никогда не любили, только и смотрят, где бы нам навредить».
Большинство иранцев такое мнение не разделяют – но есть и те, кто в это свято верит. А потому подобные скандалы будут происходить постоянно, дело ведь здесь не в «оскорблении национальных чувств», а в политической конъюнктуре.
Впрочем, и сами российские дипломаты в отношении конъюнктурности не без греха. Накануне Дня дипломатического работника в российском МИДе нашли нового виновника беспорядков в Казахстане. Им оказалась… Великобритания.
«Внешняя рука тут заметна. Как говорится, «хайли лайкли», но это похоже на британскую руку, очень похоже. И есть аргументы в подтверждение этому», - заявил в интервью директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Призвав, правда, подождать итогов официального расследования казахстанских событий.
Тоже понять можно, с Великобританией у России сейчас все напряженно, Лондон активно и бескомпромиссно противостоит Москве на украинском направлении – как тут не вспомнить традиционное российское «это все англичанка гадит». Но целому директору дипломатического департамента, возможно, стоило бы быть либо более корректным, либо более доказательным в своих утверждениях.
Иначе обесцениваются все насмешки Москвы в сторону заявлений некоторых западных политиков. И становится все труднее понять, где заканчивается дипломатия – и начинается фарс.