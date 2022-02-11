«Позиция Швеции по вступлению в НАТО нисколько не изменилась с эскалацией ситуации вокруг Украины, страна не собирается вступать в Североатлантический альянс». Об этом заявила статс-секретарь шведского премьер-министра Карин Валленстен, передает ТАСС.

По ее словам, в подобной ситуации как никогда важны стабильность и предсказуемость.

«Наша политика в области безопасности неизменна – мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не планируем присоединяться к альянсу», - сказала она.

Напомним, что в январе нынешнего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство страны сейчас не рассматривает возможность вступления в НАТО, глава МИД Швеции Анн Линде также указала, что в настоящий момент ее страна не намерена подавать заявку на вступление в альянс и не рассматривает этот вопрос.