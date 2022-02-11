В результате дорожно-транспортного происшествия в Баку, в Сабаильском районе столицы перевернулась машина скорой помощи. Об этом haqqin.az сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

Сообщается, что во время инцидента водитель машины скорой помощи получил травму головы.

На место инцидента привлечены сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве также отметили, что на момент аварии водитель был единственным, кто находился внутри транспортного средства.