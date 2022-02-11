Икрам Нур, автор haqqin.az 15:07

Вопрос о том, помогал ли Тегеран талибам в их войне с американцами для специалистов никогда не стоял: да, помогал. Да, оружием и деньгами. Да, талибов принимали в тех иранских кабинетах, где принимаются важнейшие политические решения. Естественно, что делалось это не «за красивые глаза». Свой интерес иранцы, начав контакты с талибами тогда, когда руководство движения обновилось и трансформировалось в «Талибан 2.0», обозначили четко: помощь талибов в борьбе с антииранскими террористическими группировками в зоне афгано-иранской границы и обеспечение безопасности инвестиций Ирана в юго-западных провинциях Афганистана, так называемой «кандагарской зоне».

Были и договоренности на случай, если «Талибан» придет к власти: Кабул обеспечит постепенное возвращение из Ирана афганских беженцев, число которых приближается к 3 миллионам, но, главное, обеспечит иранским фермерам доступ к водным ресурсам реки Гильменд в объеме 820 миллионов кубометров воды в год, без чего пограничные с Афганистаном иранские провинции обречены на хроническую засуху. Это последнее условие, кстати, было прописано в афгано-иранском Соглашении об использовании вод из трансграничных рек, заключенном еще в 1973 году. И во время визита осенью 2021 года в Тегеран афганской делегации во главе с Амир Ханом Муттаки, исполняющим обязанности министра иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан, талибы вновь подтвердили готовность решить водный спор с иранцами к взаимной выгоде сторон. Никто, дескать, не будет обижен, мы в Кабуле добро помним. Память оказалась короткой. Представитель движения «Талибан», замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид в интервью телеканалу Sahar заявил, что вопрос о правах Ирана на воду реки Гильменд он считает решенным. Муджахид заявил: «Если в Афганистане будет достаточно воды и с излишками, то тогда Иран сможет пользоваться ей».

Из этого следует, что сейчас воду иранцы не получат. А если и получат, то только тогда, когда, по мнению «Талибана», ее будет достаточно афганским фермерам. Чего на практике никогда не произойдет, слишком уж важный это для Афганистана ресурс. Не обошлось и без столкновений. Талибы плотину-то на Гильменде открыли, но до Ирана она дошла в совершено смешных количествах, всю ее разобрали афганские фермеры. Разочарованные иранцы в провинции Систан-Белуджистан начали бить стекла в проезжающих афганских грузовых фурах. С афганской стороны то же самое начали делать в отношении фур иранских. Правда, обошлось без жертв и особого материального ущерба – но тревожный звоночек уже прозвучал: талибы не собираются соблюдать ранее достигнутые соглашения с Тегераном, а значит, иранские вложения в них пошли прахом. И это не может не повлечь за собой ответных шагов Ирана. Значит, в ближайшее время «границей дружбы» афгано-иранская граница не станет. Утонула та дружба в водах Гильменда. Понятно, что в завязывающемся конфликте между Талибаном и Тегераном, есть два уровня – внутренний и внешний. Для афганцев талибы хотят выглядеть защитниками интересов Афганистана и его народа, а потому демонстрируют, что все лучшее сначала «своим», а только потом – за границу, и то – по возможности.